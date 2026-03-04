✕
कैसे उतारें होली की सुस्ती? यहां जानें घरेलू नुस्खे
सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर पीएं. इससे शरीर डिटॉक्स होता है और एनर्जी वापस आती है.
गुनगुना पानी और नींबू-शहद
होली के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है. नारियल पानी या हल्की नमक-जीरा वाली छाछ पीने से तुरंत ताजगी मिलती है.
नारियल पानी या छाछ
तली-भुनी चीजों से बचें. खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल और उबली सब्जियां खाएं ताकि पेट को आराम मिले.
हल्का भोजन
अदरक, तुलसी या ग्रीन टी पीने से शरीर हल्का महसूस करता है और थकान कम होती है.
ग्रीन टी या हर्बल चाय
त्योहार की थकान उतारने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें. इससे शरीर और दिमाग दोनों रिफ्रेश होते हैं.
भरपूर नींद लें
सुबह 20-30 मिनट टहलना, प्राणायाम या हल्का योग करने से सुस्ती दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
हल्की एक्सरसाइज या योग
पपीता, सेब, तरबूज या मौसमी जैसे फलों को डाइट में शामिल करें. ये शरीर को अंदर से साफ कर ऊर्जा बढ़ाते हैं.
फ्रूट डिटॉक्स
