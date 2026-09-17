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बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?
Kunal-mishra
Sep 17, 2026
Sep 17, 2026
Kunal-mishra
बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?
ऐप पर जाएं लोन अप्लाई करने के लिए आप बैंक की ऐप पर जा सकते हैं.
लोन टाइप चुनें इसके बाद आपको लोन का टाइप सलेक्ट करना होगा.
फॉर्म भरें अब आपको आवेदन का फॉर्म भरना होगा.
दस्तावेज अपलोड करें इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करना है.
सभी चीजों को रखें ध्यान इसके बाद आपको सबकुछ वेरिफाई कर लेना है.
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