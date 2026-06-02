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एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो
Ranjana-sharma
Jun 02, 2026
Jun 02, 2026
Ranjana-sharma
एलोवेरा सालों से स्किन केयर का भरोसेमंद हिस्सा रहा है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-एजिंग, विटामिन A और C जैसे गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद करते हैं.
स्किन के लिए वरदान है एलोवेरा
आधा कप एलोवेरा जेल या ताजा गूदा लें. इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें. चाहें तो इसमें गुलाबजल, खीरे का रस या विटामिन-E मिलाएं. अब मिश्रण को आइस ट्रे में डालकर रातभर फ्रीज करें.
एलोवेरा आइस क्यूब्स कैसे बनाएं?
सुबह तैयार एलोवेरा आइस क्यूब निकालें और पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. इससे त्वचा को ठंडक मिलने के साथ इंस्टेंट फ्रेशनेस महसूस होती है.
चेहरे पर ऐसे लगाएं
एलोवेरा आइस क्यूब्स स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं. इससे चेहरे की सूजन और सुबह की पफीनेस कम हो सकती है, जिससे चेहरा ज्यादा फ्रेश नजर आता है.
टाइट और फ्रेश दिखेगी स्किन
एलोवेरा के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सनबर्न, एक्ने और एलर्जी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. साथ ही यह ओपन पोर्स को छोटा दिखाने और स्किन टेक्सचर बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है.
एक्ने, सनबर्न और ओपन पोर्स में फायदा
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