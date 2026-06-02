एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

एलोवेरा के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सनबर्न, एक्ने और एलर्जी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. साथ ही यह ओपन पोर्स को छोटा दिखाने और स्किन टेक्सचर बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है.