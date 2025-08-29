अकबर की ऊँचाई से जुड़ी रोचक बातें, जो आपको चौंका देंगी

अकबर की लंबाई लगभग 6 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है, जो उस दौर में बेहद दुर्लभ मानी जाती थी।

उनकी ऊँचाई के कारण ही वे युद्धभूमि में सबके बीच आसानी से पहचान में आ जाते थे।

दरबार में अकबर जब खड़े होते थे तो उनकी कद-काठी अपने आप ही सबका ध्यान खींच लेती थी।

उनकी ऊँचाई और मजबूत शरीर उनकी सैनिक क्षमता को और भी निखार देता था।

अकबर का पहनावा और शाही पोशाक उनकी लंबाई के कारण और भी भव्य दिखाई देती थी।

शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें “मुगल महान” कहकर पुकारते और उनका व्यक्तित्व दिलों पर राज करता था।