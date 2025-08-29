\u0909\u0938 \u0938\u092e\u092f \u0914\u0938\u0924 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u092a\u0941\u0930\u0941\u0937 \u0915\u0940 \u0932\u0902\u092c\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0940\u092c 5.5 \u092b\u0940\u091f \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0925\u0940, \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0915\u092c\u0930 \u0914\u0930 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0936\u093e\u0932\u0940 \u0932\u0917\u0924\u0947 \u0925\u0947\u0964\u0909\u0928\u0915\u0940 \u090a\u0901\u091a\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0938\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0915\u094d\u0937\u092e\u0924\u093e \u0915\u094b \u0914\u0930 \u092d\u0940 \u0928\u093f\u0916\u093e\u0930 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0925\u093e\u0964\u0905\u0915\u092c\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0939\u0928\u093e\u0935\u093e \u0914\u0930 \u0936\u093e\u0939\u0940 \u092a\u094b\u0936\u093e\u0915 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0932\u0902\u092c