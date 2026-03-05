✕
कितने रुपये में बना था ताजमहल?
ताजमहल दुनिया के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है और सात अजूबों में गिना जाता है.
इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1653 में आगरा में बनवाया था. आइए जानते हैं कि ताजमहल के निर्माण पर कितनी लागत आई थी.
इतिहास में इसके बनने की लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपये बताई जाती है.
वर्तमान समय में इसकी कीमत 50 से 70 अरब रुपये से भी अधिक हो सकती है.
ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूर, शिल्पकार, वास्तुकार और कारीगर शामिल थे.
इसे बनाने में प्रमुख रूप से सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया.
ताजमहल का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 1,100 रुपये है.
