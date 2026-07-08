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घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान लें सरकार के नियम, वरना हो सकती है परेशानी
Anshika-thakur
Jul 08, 2026
Jul 08, 2026
Anshika-thakur
घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान लें सरकार के नियम, वरना हो सकती है परेशानी
भारत में घर पर सोना रखना बहुत आम बात है.
यह सिर्फ परंपरा और संस्कृति की बात नहीं है.
लोग इसे एक सुरक्षित निवेश भी मानते हैं.
बहुत से लोग सुरक्षा के लिए सोना खरीदते हैं और जमा करके रखते हैं.
हालांकि सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति घर पर कितना सोना रख सकता है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार घर पर रखे जा सकने वाले सोने की मात्रा पर कोई तय सीमा नहीं है.
एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है.
एक अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है.
ये सीमाएं बिना बिल या सहायक दस्तावेजों के भी लागू होती हैं.
अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं जैसे खरीद की रसीदें या विरासत साबित करने वाले कागजात तो आप कानूनी तौर पर ज्यादा मात्रा में सोना रख सकते हैं.
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