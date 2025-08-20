जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

देसी घी खाना हमारे सेहत के लिए बेहद ही लाभकारी होती है और इसी वजह से पुराने समय में और आज के समय में भी लोग इसका सेवन करना काफी पसंद करते हैं।  

लेकिन देसी घी का भी फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसका सही मात्रा में सेवन करेंगे।

जो लोग अक्सर घर में ही रहते हैं उन्हे 1 से 2 चम्मच घी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्यूंकी उनकी फिज़िकल ऐक्टिविटी कम होती है।

जो लोग हमेशा जिम या योग करते हैं, उन्हे रोज 2-3 चम्मच घी का सेवन करना चाहिए।

ऐसे लोग जिन्हे अक्सर दिल से जुड़ी बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की परेशानी रहती है उन्हे डॉक्टर की सलाह से ही घी का सेवन करना चाहिए।

रोटी, पराठे पर लगाकर आप घी का सेवन कर सकते हैं, दाल चावल में डाल कर भी आप घी का सेवन कर सकते हैं, सुबह गुनगुने पानी में और सब्जी के तड़के में आप घी डालकर सेवन कर सकते हैं।