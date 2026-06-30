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भारत के अरबपति 1 मिनट में कितना कमा लेते हैं? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश!
Anshika-thakur
Jun 30, 2026
Jun 30, 2026
Anshika-thakur
भारत के अरबपति 1 मिनट में कितना कमा लेते हैं? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश!
गौतम अडानी और मुकेश अंबानी अपनी बहुत ज्यादा नेट वर्थ की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अरबपति सिर्फ एक मिनट में कितना कमाते हैं?
DMart के फाउंडर
राधाकिशन दमानी
की नेट वर्थ लगभग ₹2 लाख करोड़ है.
वे सालाना लगभग ₹10,200 करोड़ कमाते हैं, जिसका मतलब है कि वे हर मिनट लगभग ₹2 लाख कमाते हैं.
HCL Tech के फाउंडर शिव नाडर की नेट वर्थ भी लगभग ₹2 लाख करोड़ है.
उनकी सालाना कमाई लगभग ₹11,000 करोड़ है, जो हर मिनट लगभग ₹2.1 लाख के बराबर है.
अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी की नेट वर्थ लगभग ₹5 लाख करोड़ है.
वे सालाना लगभग ₹16,150 करोड़ कमाते हैं, यानी हर मिनट लगभग ₹3.07 लाख.
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेट वर्थ लगभग ₹8.5 लाख करोड़ है.
उनकी सालाना कमाई लगभग ₹26,350 करोड़ है, जो हर मिनट लगभग ₹5 लाख के बराबर है.
सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सांघवी की नेट वर्थ लगभग ₹2.5 लाख करोड़ है.
वे सालाना लगभग ₹27,540 करोड़ कमाते हैं, जो हर मिनट लगभग ₹5.24 लाख के बराबर है.
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