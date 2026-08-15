✕
कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?
Shristi-s
Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Shristi-s
कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?
कॉफी पीना कई लोगों की रोज की आदत है. बिना कॉफी के उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए एक दिन में कितनी कॉफी सही है?
आमतौर पर, हेल्दी एडल्ट्स के लिए दिन में 2 से 3 कप कॉफी सही मात्रा मानी जाती है.
ज़्यादा कैफीन लेने से बेचैनी, नींद में दिक्कत और हार्ट रेट बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
कुछ लोगों को खाली पेट कॉफी पीने से एसिडिटी या सीने में जलन हो सकती है.
प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को कॉफी पीने में खास तौर पर सावधान रहना चाहिए.
कॉफी में बहुत ज़्यादा चीनी या क्रीम मिलाने से उसकी कैलोरी बढ़ सकती है.
इसलिए, कम चीनी वाली कॉफी पीना बेहतर है.
कॉफी पिएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. अपनी हेल्थ के हिसाब से कॉफी का सेवन एडजस्ट करें.
कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?
Read More
यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30 अलग-अलग मैदानों पर खेले मैच
कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?
रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?
ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान