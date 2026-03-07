✕
सिल्वर फॉइल को बनाने में कितना एल्युमिनियम यूज होता है?
Sanskritij-jaipuria
Mar 07, 2026
Mar 07, 2026
Sanskritij-jaipuria
जिसे हम रसोई में सिल्वर फॉइल कहते हैं, वह खाने को पैक करने और ढकने के लिए काफी इस्तेमाल होती है.
बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि इस फॉइल का मेन पदार्थ एल्युमिनियम होता है.
अब जानिए कि इसमें एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होती है. वास्तव में सिल्वर फॉइल लगभग 99% से ज्यादा एल्युमिनियम से तैयार की जाती है.
घरों में इस्तेमाल होने वाली फॉइल में एल्युमिनियम की शुद्धता आमतौर पर 99% से 99.9% तक रहती है.
इसकी मजबूती और लचीलापन बढ़ाने के लिए इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में जिंक, टाइटेनियम और सिलिका जैसे तत्व भी मिलाए जाते हैं.
किचन में उपयोग होने वाली फॉइल की मोटाई सामान्यतः 10 से 18 माइक्रोन के बीच होती है.
एक बात का खास ध्यान रखें कि मिठाइयों पर लगाया जाने वाला चांदी का वर्क असली चांदी से बनता है.
