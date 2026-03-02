✕
एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?
Sanskritij-jaipuria
Mar 02, 2026
Mar 02, 2026
Sanskritij-jaipuria
सांस लेना इंसान के लिए जरूरी है; जहां सांस है, वहां जीवन है. क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान एक दिन में कितनी बार सांस लेता है?
इंसान प्रतिदिन लगभग 22,000 से 25,000 बार सांस अंदर और बाहर करता है.
ये प्रक्रिया शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है.
नवजात शिशुओं की सांस लेने की गति वयस्कों की तुलना में तेज होती है.
सोते समय या आराम करते समय सांस लेने की गति धीमी और व्यायाम करते समय तेज हो जाती है.
हमारे फेफड़े हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो शरीर के लिए जीवनदायी गैस है. प्रति मिनट 12 से 20 सांस लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत होता है.
Read More
होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी मास्टरपीस फिल्में
एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?
रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी पर मिलेगा डबल मजा
ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस शख्स का भी नाम शामिल