एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

हम फिट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कभी जॉगिंग, कभी दौड़ना. यह कुछ कदम चलने से हमारी जिंदगी कई साल बढ़ जाती है.
लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि हम कितने किलोमीटर चलते है और उन किलोमीटर में कितने कदम होते हैं.
ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि एक किलोमीटर चलने में कितने कदम होते हैं.
आम तौर पर, एक किलोमीटर चलने में एवरेज 1,200 से 1,500 कदम लगते हैं.
स्टेप काउंट तय करने में हाइट का अहम रोल होता है.
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जैसे, लंबे लोगों के पैर लंबे होते हैं; इसलिए, वे उतनी ही दूरी तय करने के लिए कम कदम लगभग 1,200 चलाते हैं.
जैसे, लंबे लोगों के पैर लंबे होते हैं; इसलिए, वे उतनी ही दूरी तय करने के लिए कम कदम लगभग 1,200 चलाते हैं.इसके उलट, छोटे कद के लोगों को एक किलोमीटर पूरा करने के लिए ज़्यादा कदम लगभग 1,500 या उससे ज़्यादा चलने पड़ता हैं.
स्ट्राइड लेंथ के हिसाब से, एक एवरेज इंसान का कदम लगभग 2.5 से 2.8 फीट होता है.
इसके अलावा, जेंडर के हिसाब से, पुरुषों के स्ट्राइड आम तौर पर लंबे होते हैं, जबकि महिलाओं के छोटे यह एक ऐसा फैक्टर है जो टोटल स्टेप काउंट पर असर डालता है.