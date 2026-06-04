एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

जैसे, लंबे लोगों के पैर लंबे होते हैं; इसलिए, वे उतनी ही दूरी तय करने के लिए कम कदम लगभग 1,200 चलाते हैं.इसके उलट, छोटे कद के लोगों को एक किलोमीटर पूरा करने के लिए ज़्यादा कदम लगभग 1,500 या उससे ज़्यादा चलने पड़ता हैं.