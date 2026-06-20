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फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना सही?
Shristi-s
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Shristi-s
फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना सही?
हमने हमेशा सुना है कि रोटी खाने से ताकत मिलती है और यह सेहत के लिए भी अच्छी होती है. लोग रोटी बहुत पसंद करते हैं, खासकर सब्ज़ियों और दालों के साथ.
गेहूं की रोटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फ़ाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, ज़िंक और B विटामिन का अच्छा सोर्स है.
गेहूं की रोटी में 80–85 कैलोरी और 15–18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. अगर आप अपनी रोज़ की कैलोरी इनटेक को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रोटी एक अच्छा ऑप्शन है.
बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा रोटी खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है. रोटी में कार्ब्स तो भरपूर होते ही हैं, साथ ही फ़ाइबर और प्रोटीन भी होता है, जो इसे कंट्रोल में रखने में मदद करता है.
बहुत ज़्यादा गेहूं की रोटी खाने के कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे खाना पूरी तरह से बंद कर दें. आइए आपको बताते हैं कि आपको कितनी रोटियां खानी चाहिए.
आमतौर पर, एक हेल्दी इंसान 2–4 रोटियां खा सकता है. इसलिए, एक दिन में 8 रोटियां खाई जा सकती हैं. यह इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी पर भी निर्भर करता है.
अगर किसी व्यक्ति का वजन 55 से 65 kg के बीच है और उसका काम का बोझ ठीक-ठाक है, तो वह दिन में 3–4 रोटी खा सकता है.
जिन लोगों का वजन 65 से 75 kg है और जो ठीक-ठाक एक्टिव हैं, वे दिन में 4–5 रोटी खा सकते हैं. यह आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करता है.
नोट: यह खबर आम जानकारी पर आधारित है. किसी भी खास जानकारी के लिए, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें.
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