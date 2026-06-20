फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना सही?

बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा रोटी खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है. रोटी में कार्ब्स तो भरपूर होते ही हैं, साथ ही फ़ाइबर और प्रोटीन भी होता है, जो इसे कंट्रोल में रखने में मदद करता है.