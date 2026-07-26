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2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू? पूरी लिस्ट
Ankush-upadhayay
Jul 26, 2026
Jul 26, 2026
Ankush-upadhayay
भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर में टेस्ट डेब्यू किया.
स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया.
तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने भी धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया.
प्रिंस यादव ने अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में अपना वनडे डेब्यू किया.
प्रिंस यादव ने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ T20I में अपना डेब्यू किया.
सूर्यांश शेडगे ने भी बेलफास्ट में ही अपना T20I डेब्यू किया.
वैभव सूर्यवंशी ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया.
अशोक शर्मा ने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में अपना डेब्यू किया.
यश ठाकुर ने भी हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया.
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