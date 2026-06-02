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भारत में कितने तरीके की खाई जाती है कढ़ी?

Deepika-pandey
Jun 02, 2026
Jun 02, 2026
Deepika-pandey

भारत में कढ़ी एक फेमस डिश है, जो काफी पसंद की जाती है.

भारत में कढ़ी एक फेमस डिश है, जो काफी पसंद की जाती है.

पंजाबी कढ़ी

राजस्थानी कढ़ी

गुजराती कढ़ी

सिंधी कढ़ी

बिहारी कढ़ी

पालक/मेथी कढ़ी

महाराष्ट्रियन कढ़ी

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