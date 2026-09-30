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सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

Kunal-mishra
Sep 30, 2026
Sep 30, 2026
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सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

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24 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने में 99.9% शुद्धता होती है इसे आप निवेश के तौर पर ले सकते हैं.

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22 कैरेट सोना गहने बनवाने के लिए आप 22 कैरेट सोना ले सकते हैं. 

18 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना ज्यादा मजबूत माना जाता है.

14 कैरेट सोना 14 कैरेट सोने की शुद्धता कम होती है.

ज्यादा सही क्या? आमतौर पर ज्यादातर लोग 22 कैरेट सोना लेते हैं.

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