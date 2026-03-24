कितने साल तक इस्तेमाल करें तकिया? देर हुई तो होगा बड़ा नुकसान

तकिए की साफ-सफाई और क्वालिटी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अगर काफी समय से ताकिया नहीं बदला है तो एलर्जी, दाने या गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.