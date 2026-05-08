फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

गन्ने का जूस 15-20 मिनट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसे गुण नष्ट हो जाते हैं और रंग बदल जाता है. इसे पीने से पाचन खराब हो सकता है
तो क्या दूसरे फलों के जूस भी जल्दी खराब हो जाते हैं? यदि ऐसा है तो फ्रूट जूस को कई दिन तक फ्रिज में स्टोर क्यों करते हैं?
नेशनल एनवायरनमेंटल हेल्थ एसोसिएशन के एक्सपर्ट बताते हैं कि घर पर बने ताजे फलों के जूस को फ्रिज में स्टोर करने के 24-72 घंटों के अंदर पी लेना चाहिए
ताजा निचोड़ा हुआ जूस फ्रिज में 72 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन स्वाद, पोषण और सेफ्टी के लिए 24 घंटे के अंदर जूस को पीने की सलाह दी जाती है
फ्रूट जूस को 2 घंटे से ज्यादा बाहर और 72 घंटे से ज्यादा फ्रिज में नहीं छोड़ना चाहिए. इससे जूस में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं
USDA के अनुसार, ये बैक्टीरिया जूस के माध्यम से शरीर में जाते हैं, जिसके बाद बच्चे, बुजुर्ग और लो इम्यूनिटी वाले लोगों को बीमार कर सकते हैं
गाजर, खीरा, केल, चुकंदर, खरबूजा, सेब, नाशपाती के जूस में बैक्टीरिया पनपने का खतरा ज्यादा होता, जबकि संतरा, नींबू, अंगूर, अनानास, क्रैनबेरी जैसे खट्टे फलों के जूस सही चल जाते हैं
बैक्टीरियल रिएक्शन और ऑक्सीडाइजेशन धीमा करने के लिए ताजे जूस को फ्रिज में 41 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम रखने की सलाह दी जाती है