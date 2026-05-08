फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

ताजा निचोड़ा हुआ जूस फ्रिज में 72 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन स्वाद, पोषण और सेफ्टी के लिए 24 घंटे के अंदर जूस को पीने की सलाह दी जाती है