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इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है?
Shristi-s
Jul 10, 2026
Jul 10, 2026
Shristi-s
इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है?
पानी हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है. बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई इंसान बिना पानी के कितने समय तक ज़िंदा रह सकता है.
इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है, क्योंकि यह हर किसी की हेल्थ पर निर्भर करता है.
आमतौर पर माना जाता है कि कोई इंसान बिना पानी के 3 से 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है.
बहुत ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा मेहनत वाले काम के दौरान यह समय कम हो सकता है.
डिहाइड्रेशन से कमज़ोरी, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन हो सकता है.
लंबे समय तक डिहाइड्रेशन रहने से कई अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं.
इसलिए, रोज़ ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी पानी पीना जरूरी है.
अगर किसी को डिहाइड्रेशन के गंभीर लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
काफ़ी पानी पीने से शरीर ठीक से काम करता है और हेल्थ बनी रहती है.
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