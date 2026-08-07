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ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?
Shristi-s
Aug 07, 2026
Aug 07, 2026
Shristi-s
ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?
आज के डिजिटल ज़माने में, मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं.
हम पढ़ाई, काम और एंटरटेनमेंट हर चीज़ के लिए इन पर डिपेंडेंट हो गए हैं.
लेकिन मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
तो, आइए जानें कि दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना सेफ़ है.
एक हेल्दी इंसान के लिए, दिन में 3-4 घंटे सेफ़ माने जाते हैं.
हालांकि काम की ज़रूरतों के हिसाब से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का समय अलग-अलग हो सकता है.
लंबे समय तक स्क्रीन देखना नुकसानदायक है.
मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँखों में दर्द, कमज़ोरी, सिरदर्द और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है.
मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते समय, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फ़ीट दूर देखें.
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