✕
कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?
Shristi-s
Jul 13, 2026
Jul 13, 2026
Shristi-s
कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?
विश्वम्भरा और करुप्पु जैसी फिल्मों से सुर्खियां बटोरने वाली तृषा का एजुकेशनल सफर भी सफल रहा है.
तृषा का जन्म चेन्नई में हुआ था और उन्होंने सेक्रेड हार्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल से पढ़ाई की.
अपने स्कूल के दिनों से ही, तृषा अपनी पढ़ाई सहित हर एक्टिविटी में बहुत एक्टिव रही हैं.
इसके बाद, तृषा ने एथिराज कॉलेज फॉर विमेन से BBA की डिग्री हासिल की.
दिलचस्प बात यह है कि तृषा शुरू में एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थीं.
तृषा ने कॉलेज में मॉडलिंग शुरू की, और फिर, जब किस्मत ने यू-टर्न लिया, तो उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे.
1999 में मिस चेन्नई का ताज जीतने से उनका करियर अगले लेवल पर पहुंच गया.
घिल्ली, विन्नैथांडी वरुवाया, 96, पोन्नियिन सेलवन, और लियो जैसी फिल्मों ने उन्हें एक टॉप साउथ इंडियन स्टार बना दिया.
2006 में, "करुप्पु" में त्रिशा की दमदार परफॉर्मेंस को भी फैंस ने खूब पसंद किया. इसके अलावा, विश्वम्भरा की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है.
Read More
कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?
किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?
रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये आसान तरीके