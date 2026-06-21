कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर?

इस सपने को पूरा करने के लिए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. लेकिन, कॉलेज के पहले साल में ही उन्हें एक फिल्म का मौका मिल गया.