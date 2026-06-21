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कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर?
Shristi-s
Jun 21, 2026
Jun 21, 2026
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कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर?
श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनकी आने वाली फिल्म ईथा हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा कपूर कितनी पढ़ी-लिखी हैं? अगर नहीं तो, चलिए जानें.
एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की.
इसके बाद, 15 साल की उम्र में, उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ़ बॉम्बे में एडमिशन लिया.
अपने स्कूल के दिनों में, श्रद्धा सिर्फ़ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थीं; उन्होंने डांस, फुटबॉल और हैंडबॉल में भी एक्टिवली हिस्सा लिया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रद्धा का सपना एक्ट्रेस बनना नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट बनना था.
इस सपने को पूरा करने के लिए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. लेकिन, कॉलेज के पहले साल में ही उन्हें एक फिल्म का मौका मिल गया.
इसके बाद, श्रद्धा ने स्कूल छोड़ दिया और फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रद्धा कपूर बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थीं.
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