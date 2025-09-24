Inkhabar Hindi News
Sep 24, 2025
Komal-singh

प्रोसेस्ड फूड्स खाने से पहले जान लें ये कुछ खास बातें

अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट और सोडियम अधिक होता है.

हृदय रोग का खतरा बढ़ाते हैं

नमक की अधीकता से  हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है.

ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं

प्रोसेस्ड फूड्स खाने से  एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढाकर हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाते हैं.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते है

कैलोरी और शुगर में सूजन बढ़ाता है, जो  जो हृदय रोग का कारण बन सकता है.

वजन बढ़ाने में मददगार

प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में सूजन बढ़ाते हैं,जो दिल की बिमारी के लिए जोखिम पैदा करता है.

इंफ्लेमेशन बढ़ाते हैं 

शुगर और स्टार्च अधिक होने से डायबिटीज और हार्ट रोग का खतरा बढ़ता है.

ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं

एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं.

हार्मोन असंतुलन

ज्यादा सोडियम और शुगर हृदय की धड़कन और बल्ड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकते हैं.

हार्ट रिदम पर असर

