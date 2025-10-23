✕
Oct 23, 2025
Anshika-thakur
फेस्टिवल सीजन में GST कटौती के साथ Activa और Jupiter स्कूटर पर शानदार छूट
GST रिफॉर्म के बाद बाइक और स्कूटर की कीमतें काफी घट गई हैं
सितंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर और उनकी घटाई गई कीमतों की पूरी जानकारी
त्योहारी सीजन में इन स्कूटरों पर बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं. आइए देखें कौन से स्कूटर पर होगी कितनी बचत
Suzuki Burgman Street, कीमत- 88,376 रुपये
सितंबर में टीवीएस एनटॉर्क के 33,246 यूनिट्स बिके, और इसकी कीमत 7,242 रुपये तक कम हो गई है. इसमें 124.8 सीसी का इंजन है
TVS Ntorq 125, कीमत- 80,900 रुपये
सुजुकी एक्सेस 72,238 बार बिक चुका है और तीसरे स्थान पर है. इसकी कीमत में 8,523 रुपये की छूट मिली है. इसमें 124 सीसी का इंजन है
Suzuki Access, कीमत- 77,284 रुपये
सितंबर में जुपिटर के 1,42,116 यूनिट्स बिके, जिनकी कीमत GST कटौती के बाद 6,481 रुपये तक घटाई गई है. इसमें 113 सीसी इंजन है
TVS Jupiter, कीमत- 72,400 रुपये
सितंबर में एक्टिवा ने 2,37,716 यूनिट बेचे और यह सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बन गया. इसकी कीमत 7,874 रुपये तक कम हुई है. इसमें 109 सीसी का इंजन है
Honda Activa, कीमत- 74,369 रुपये
