Oct 02, 2025
Komal-singh
मेथी लड्डू बनाने की आसान रेसिपी
मेथी एक तरह की औषधीय बीज है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है.
तो चलिए जानते हैं मेथी के लड्डू बनाने की आसान रेसिपी
मेथी को रातभर भिगो दें, फिर छानकर 1-2 दिन धूप में सुखा लें,सूखने के बाद इसे हल्का भूनकर मिक्सी में दरदरा पीस लें.
घी गरम करें और उसमें गोंद को फूलने तक तल लें,ठंडा होने पर इसे क्रश कर लें.उसी घी में बादाम, काजू, नारियल हल्का सुनहरा होने तक भून लें.
अब आटे को धीमी आंच पर घी में अच्छी तरह भूनें जब तक वो सुनहरा और खुशबूदार न हो जाए.
एक अलग कड़ाही में थोड़ा घी डालकर गुड़ को हल्का पिघला लें। ज्यादा गर्म न करें, बस थोड़ा पिघल जाए.
एक बड़े बर्तन में भुना हुआ आटा, मेथी पाउडर, गोंद, मेवे और इलायची पाउडर डालें.अब इसमें गुड़ और बचा हुआ घी डालकर अच्छे से मिलाएं.
थोड़ा ठंडा होने पर हाथ से मिक्स करें,हाथ में थोड़ा मिक्सचर लें और गोल लड्डू बनाएं और लड्डू ठंडे होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें.
