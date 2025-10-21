✕
Komal-singh
घर पर मेथी चिकन करी बनाने की विधि
अगर आप सुपर स्वादिष्ट और हर्ब वाली चिकन करी बनाना चाहते हैं, तो मेथी चिकन करी एक बेहतरीन विकल्प है
इस करी में ताजा मेथी के पत्तों का स्वाद चिकन और मसालों के साथ मिलकर लाजवाब स्वाद पैदा करता है.
इसे आप रोटी, पराठा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. तो चलिए जानते इसे कैसे बनाए वो भी काफी आसान तरीके से
सबसे पहले एक कड़ाही में 2 टेबलस्पून तेल गरम करें और हल्का धुआँ आने तक गर्म करें.
बारीक कटी प्याज डालें और सुनहरा, खुशबूदार होने तक मध्यम आंच पर भूनें.
अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1-2 मिनट तक भूनें जब तक कच्ची खुशबू चली जाए.फिर उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मसालों को अच्छे से मिलाएँ.
टमाटर प्यूरी या बारीक कटे टमाटर डालें और 5 मिनट तक पकाएँ.चिकन के टुकड़े डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएँ.
कटे हुए मेथी के पत्ते डालें, नमक मिलाएँ और 10-15 मिनट धीमी आंच पर पकाएँ. लास्ट में गरम मसाला डालकर हल्का मिलाएँ और गरमागरम रोटी या चावल के साथ सर्व करें.
