✕
Oct 13, 2025
Komal-singh
होममेड लिप बाम बनाने के
आसान
टिप्स और ट्रिक्स
सर्दियों में होंठ अक्सर रूखे, फटे और डेड स्किन से भरे रहते हैं. मार्केट के लिप बाम में केमिकल्स होने के कारण कभी-कभी होंठों को नुकसान भी पहुँच सकता है.
इसलिए घर पर बना होममेड लिप बाम एक बेहतरीन और प्राकृतिक विकल्प है.
यह न केवल होंठों को मुलायम और हाइड्रेटेड बनाता है, बल्कि लंबे समय तक उन्हें पोषण भी देता है.
आइए जानें आसान तरीके से इसे घर पर कैसे बनाया जाए.
होंठों को नैचुरल हाइड्रेशन देने और चमक लाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते है .
अगर आप नारीयल का तेल रोज अपने होंठों पर लगाते है तो ये आपके होंठों को मुलायम बनाने और फटी त्वचा को ठीक करने के लिए लाभदायक होता है.
घी आपके होंठों को पोषण और लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए.
सूखी और ठंडी जगह में रखें, ताकि बैक्टीरिया न पनपें.
Read More
घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और फटे नहीं
बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं
कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!
गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!