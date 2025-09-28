Inkhabar Hindi News
Sep 28, 2025
Anuradha-kashyap

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार और मुलायम त्वचा

ताज़ा नींबू का रस निकालें ,यह त्वचा को प्राकृतिक ग्लो देता है और दाग-धब्बों को हल्का करता है।

चीनी हल्का एक्सफोलिएटर है, यह डेड स्किन हटाकर चेहरे को मुलायम बनाता है और स्क्रब को असरदार बनाता है

शहद डालें क्यूंकि ये स्क्रब में मॉइस्चराइजिंग गुण लाता है और त्वचा को नरम, चमकदार और स्वस्थ बनाता है

थोड़ा नारियल तेल स्क्रब में डालें यह त्वचा को पोषण देता है और स्क्रब के दौरान जलन नहीं होने देता

स्क्रब को चेहरे पर हल्के हाथ से 5–10 मिनट मसाज करें, यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और त्वचा को ग्लो देता है

स्क्रब के बाद चेहरे को धोएं, हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएँ जिसके बाद त्वचा मुलायम, चमकदार और स्वस्थ दिखेगी

