Inkhabar Hindi News
Sep 29, 2025
Komal-singh

घर पर केले के चिप्स बनाने का आसान तरीका

चिप्स खाने का मन तो हर किसी को करता है,लेकिन बाजार के पैकेटेड चिप्स अक्सर तेल और प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं

क्या आप जानते हैं कि घर पर सिर्फ 3 आसान चीजों से आप स्वादिष्ट और कुरकुरे केले के चिप्स बना सकते हैं,आइए जानते हैं कैसे

मौसम के हिसाब से कच्चे या पके केले चुनें, ताकि चिप्स कुरकुरे बनें

केले, चीनी या नमक और तेल ,बस यही तीन आइटम चाहिए.

केले को बराबर स्लाइस में काटें, इससे चिप्स जल्दी और समान रूप से कुरकुरे होंगे

   तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें ताकि चिप्स जलें नहीं

  स्वाद के अनुसार हल्का नमक या चीनी छिड़कें, यह चिप्स को और टेस्टी बनाएगा

 केले के चिप्स को प्लेट पर फैलाकर पूरी तरह ठंडा करें, ताकि वे क्रिस्पी रहें

 ठंडा होने के बाद चिप्स को एयरटाइट जार या डिब्बे में डालें.

Read More
मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी ‘जलन’, नशीली आंखों से बना रही दीवानाअब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट कर लें स्पेशल रेसिपी!बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस तरीके से करें मशरूम को साफ!भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते हैं लोग, आप भी जिंदगी में एक बार जरूर करें विजिट!