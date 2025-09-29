✕
Sep 29, 2025
Komal-singh
घर पर केले के चिप्स बनाने का आसान तरीका
चिप्स खाने का मन तो हर किसी को करता है,लेकिन बाजार के पैकेटेड चिप्स अक्सर तेल और प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं
क्या आप जानते हैं कि घर पर सिर्फ 3 आसान चीजों से आप स्वादिष्ट और कुरकुरे केले के चिप्स बना सकते हैं,आइए जानते हैं कैसे
मौसम के हिसाब से कच्चे या पके केले चुनें, ताकि चिप्स कुरकुरे बनें
केले, चीनी या नमक और तेल ,बस यही तीन आइटम चाहिए.
केले को बराबर स्लाइस में काटें, इससे चिप्स जल्दी
और समान रूप से कुरकुरे होंगे
तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें ताकि चिप्स जलें नहीं
स्वाद के अनुसार हल्का नमक या चीनी छिड़कें, यह चिप्स
को और टेस्टी बनाएगा
केले के चिप्स को प्लेट पर फैलाकर पूरी तरह ठंडा करें, ताकि वे क्रिस्पी रह
ें
ठंडा होने के बाद चिप्स को एयरटाइट जार या डिब्बे में डालें.
