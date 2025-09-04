स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

मूंग दाल की बर्फी स्वाद में मीठी और सेहतमंद होती है।

सबसे पहले मूंग दाल को अच्छे से धोकर पानी में भिगो दें।

फिर दाल को नरम होने तक उबाल लें और पीस लें।

पेस्ट को घी में हल्का भूनें, ध्यान से हिलाते रहें।

अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं।

मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा करें, काटकर सजाएं।