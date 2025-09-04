स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

\u092e\u0942\u0902\u0917 \u0926\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092c\u0930\u094d\u092b\u0940 \u092e\u0940\u0920\u0940 \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0939\u0924\u092e\u0902\u0926 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0926\u093e\u0932 \u0915\u094b \u092d\u093f\u0917\u094b\u0915\u0930 \u0909\u092c\u093e\u0932\u0947\u0902, \u092a\u0947\u0938\u094d\u091f \u092c\u0928\u093e\u0915\u0930 \u0918\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0942\u0928\u0947\u0902\u0964 \u092b\u093f\u0930 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u091a\u0940\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u0907\u0932\u093e\u092f\u091a\u0940 \u0921\u093e\u0932\u0915\u0930 \u092a\u0915\u093e\u090f\u0901\u0964 \u0920\u0902\u0921\u093e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u093e\u091f\u0915\u0930 \u092a\u0930\u094b\u0938\u0947\u0902\u0964"