Oct 01, 2025
Karishma-upadhyay
आंखों के नीचे हो रहे काले घेरे से हो गए हैं परेशान, तो ये घरेलू नुस्खे करेंगे आपकी मदद!
आजकल ज्यादातर लोगों के आंखों के नीचे काले घेरे देखने को मिल रहे हैं, जिसे आमतौर पर डार्क सर्कल्स कहते हैं.
दरअसल नींद पूरी न होने की वजह आंखों के नीचे काले घेरे होने लगते हैं, साथ ही सूजन भी हो जाती है.
ऐसे में अगर आप भी डार्क सर्कल्स से परेशान हैं और अब इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो आंखों के नीचे हो रहे काले घेरे को कम करने में मदद करेंगे.
खीरे के स्लाइस आंखों पर रखें, जो आंखों को ठंडक पहुंचाकर सूजन और कालापन को कम करता है.
इस्तेमाल किए हुए ग्रीन टी बैग्स को फ्रिज में रखकर ठंडा करें, फिर फ्रिज से निकालकर आंखों पर रखें.
आप चाहें तो दो स्टील के चम्मच को भी फ्रीजर में रातभर रखकर सुबह इसे आंखों पर लगा सकते हैं.
ऐसे में रोज रात को आंखों के नीचे हल्के हाथों से एलोवेरा जेल जरूर लगाएं, जिससे त्वचा को पोषण मिले.
बता दें कि काफी लोग डार्क सर्कल को कम करने के लिए आंखों पर कॉटन से कच्चा दूध लगाते है या घी से हल्की मालिश भी करते हैं.
