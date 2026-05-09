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सिरदर्द से राहत के लिए घरेलू उपाय
Deepika-pandey
May 09, 2026
May 09, 2026
Deepika-pandey
अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो कुछ उपाय आपको राहत दे सकते हैं.
आप अदरक की चाय पी सकते हैं.
तेल से सिर की मालिश कर सकते हैं.
भरपूर पानी पीना जरूरी है.
नींद लें या आराम करें.
गर्मियों में नींबू के छिलकों का पेस्ट बनाकर माथे पर लगा सकते हैं.
तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर पिएं.
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