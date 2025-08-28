इन 5 घरेलू उपाय से झट से मिलेगा कान दर्द से राहत

जैतून का तेल यदि आपके भी कान में अक्सर दर्द होता है तो आप हल्का गुनगुना जैतून का तेल कान में डाल सकते हैं, जिससे आपको बेहद राहत मिलेगी और सूजन भी कम होगी।

लहसुन की कलियों का रस इसको कान में डालने से कानों को एंटीबैक्टीरियल असर प्राप्त हो

अदरक का रस अदरक के रस को हलका गुनगुना करके लागएं, इससे दर्द तथा सूजन में आपको काफी राहत मिल सकती है.

प्याज का रस प्याज के रस को कान में कुछ बून्द डालें, इससे आपके कान में हो रहे संक्रमण से आपको काफी आराम मिलेगा।

सिकाई यदि आपके कान में ज्यादा दर्द है तो आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लें, यह आपको तुरंत राहत दिलाने में सहायक होता है.