इन 5 घरेलू उपाय से झट से मिलेगा कान दर्द से राहत

home remedies for ear pain- \u092f\u0926\u093f \u0906\u092a\u0915\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0906\u092a \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e \u0917\u0941\u0928\u0917\u0941\u0928\u093e \u091c\u0948\u0924\u0942\u0928 \u0915\u093e \u0924\u0947\u0932 \u0915\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0938\u0942\u091c\u0928 \u092d\u0940 \u0915\u092e \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964\n\n