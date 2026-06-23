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हॉलीवुड एक्टर्स, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में मचाया धमाल

Kamesh-dwivedi
Jun 23, 2026
Jun 23, 2026
Kamesh-dwivedi

हॉलीवुड एक्टर्स, जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है. चलिए एक नजर डालते हैं उन सितारों पर.

विल स्मिथ- स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2

डेनिस रिचर्ड्स- कमबख्त इश्क

टोबी स्टीफेंस- मंगल पांडे

मिश बॉयको- क्वीन

क्रिस्टोफर बी. डंकन- माई नेम इज खान

पॉल ब्लैकथॉर्न- लगान

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