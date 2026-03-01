✕
होली के बाद बालों से रंग कैसे हटाएं? जानें आसान और असरदार तरीके
Ranjana-sharma
Mar 01, 2026
Mar 01, 2026
Ranjana-sharma
होली के रंग बालों में जम जाते हैं और रूखापन बढ़ा देते हैं.सही तरीके अपनाकर आप बिना नुकसान के रंग छुड़ा सकते हैं.
होली पर बालों का रखें खास ध्यान
रंग छुड़ाने से पहले नारियल या बादाम तेल को हल्का गुनगुना कर बालों में अच्छी तरह लगाएं.
पहले करें तेल से मसाज
तेल लगाने के बाद सल्फेट-फ्री या माइल्ड शैम्पू से बाल धोएं. एक बार में रंग न निकले तो दो बार हल्के हाथों से शैम्पू करें.
माइल्ड शैम्पू से धोएं बाल
दही में कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर बालों में लगाएं. 20 मिनट बाद धो लें.
दही और नींबू का घरेलू पैक
एलोवेरा जेल बालों और स्कैल्प को ठंडक देता है और केमिकल रंग के असर को कम करता है.
एलोवेरा जेल का इस्तेमाल
बहुत गर्म पानी बालों को और रूखा बना सकता है. हमेशा गुनगुने या ठंडे पानी से ही बाल धोएं.
गर्म पानी से न धोएं बाल
Read More
होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी मास्टरपीस फिल्में
एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?
रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी पर मिलेगा डबल मजा
ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस शख्स का भी नाम शामिल