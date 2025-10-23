✕
Oct 23, 2025
Anshika-thakur
जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है
छठ पूजा भारत के सबसे ऐतिहासिक और विशेष त्योहारों में से एक मानी जाती है
यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है
क्या आपको पता है छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है?
लगभग 4000 साल से छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है
छठ पूजा का संबंध वैदिक ग्रंथों और सूर्य की आराधना से है
छठ पर्व के बारे में राजा जनक और महाभारत की कहानियों में बताया गया है
छठ पूजा का मुख्य काम सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है
छठी मां को मातृत्व और प्रकृति की ताकत का प्रतीक माना जाता है
इतिहास के कुछ प्रमाण दिखाते हैं कि छठ पूजा मौर्य और गुप्त काल से चली आ रही है
