राउलाने उत्सव पर फिदा हुई GenZ, देखें पहाड़ी परंपरा का जलवा

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राउलाने उत्सव पर फिदा हुई GenZ, देखें पहाड़ी परंपरा का जलवा
Heena-khan
Mar 16, 2026
Mar 16, 2026
Heena-khan
सोशल मीडिया ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत त्यौहार इस समय सुर्ख़ियों में ला दिया है.
इस उत्सव के बारे में पहले केवल किन्नौर के कल्पा क्षेत्र के लोग जानते थे. लेकिन अब पूरा GenZ समाज इसका दीवाना हो गया है.
राउलाने 'सौनिस' को विदाई देने का प्रतीक है, ये वो दिव्य परी आत्माएं हैं जो सर्दियों के कठोर महीनों के दौरान पहाड़ों की रक्षा करती हैं.
माना जाता है कि ये परियां फिर वसंत के आगमन पर स्वर्ग लौट जाती हैं. जिसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है.
चमकीले स्कार्फ़ से ढके चेहरे, पुरखों के ज़ेवर, पारंपरिक किन्नौरी कपड़ों से बिखरते रंग, ऐसा नज़ारा पेश करती है जो ज़बरदस्त भी है और मनमोहक भी.
इस साल, कई यात्री हिमाचल प्रदेश पहुँचे ताकि वे खुद इस प्राचीन सर्दियों-वसंत की रस्म को देख सकें.
माना जाता है कि यह उत्सव लगभग 5,000 साल पुराना है और करीब पाँच दिनों तक चलता है.
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