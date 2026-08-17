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दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स
Kunal-mishra
Aug 17, 2026
Aug 17, 2026
Kunal-mishra
दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स
मसूरी दिल्ली के आसपास वाले मसूरी जा सकते हैं.
हरिद्वार अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो हरिद्वार जा सकते हैं.
नैनीताल आप चाहें तो नैनीताल भी जा सकते हैं.
लैंड्सडाउन आप घूमने के लिए लैंड्सडाउन भी जा सकते हैं.
धनोल्टी धनोल्टी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है.
कसौली कसोली दिल्ली से 290 किलोमीटर दूर है.
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