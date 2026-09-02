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सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले टीवी होस्ट
Kamesh-dwivedi
Sep 02, 2026
Sep 02, 2026
Kamesh-dwivedi
भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कई एक्टर्स ऐसे हैं, जिन्हें होस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं.
अजय देवगन- क्राइम पेट्रोल के लिए 90 करोड़
सलमान खान- बिग बॉस के लिए 150 से 250 करोड़
अमिताभ बच्चन- केबीसी (प्रति एपिसोड 5 करोड़ रुपये)
रोहित शेट्टी- खतरों का खिलाड़ी के लिए 12 से 14 करोड़
करण जौहर- कॉफी विद करण के लिए 25 से 40 करोड़
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