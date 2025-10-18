✕
Oct 18, 2025
Anshika-thakur
सिर्फ 59 रुपये रोजाना की EMI में पाएं जबरदस्त डिस्काउंट! इस दिवाली Hero लेकर आया है शानदार ऑफर!
दिवाली पर नई गाड़ियां खरीदने का रिवाज़ काफी पुराना है. इस साल जीएसटी में मिली छूट के कारण लोगों के लिए यह त्योहार और भी फायदेमंद और खास बन गया है
इसी वजह से हीरो मोटोकॉर्प ने भी ग्राहकों के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और बेहतरीन फाइनेंस ऑफर शुरू किए हैं
Hero अपने ग्राहकों को वाहन खरीद पर 15,000 रुपये तक का GST लाभ, 6,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, सिर्फ 59 रुपये प्रतिदिन की EMI सुविधा और गोल्ड कॉइन जैसे आकर्षक ऑफर दे रहा है
तो चलिए जानते हैं, इस दिवाली किन-किन वाहनों पर आप इन ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं. अगली स्लाइड में देखें पूरी लिस्ट
कंपनी एक्स्ट्रीम 125 पर जबरदस्त ऑफर दे रही है. इस बाइक में 124 सीसी का शक्तिशाली इंजन मिलता है, जो 10.7 बीएचपी की पावर उत्पन्न करता है
XTREME 125R, कीमत- 87,616
भारत की सबसे लोकप्रिय बाइक स्प्लेंडर प्लस में 97.2 सीसी का इंजन मिलता है. इस बाइक में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक है और यह 135 टेक्नोलॉजी के साथ आती है
Splndor Plus, कीमत- 79,964
Passion Plus भी युवाओं में काफी लोकप्रिय बाइक है. इसमें स्प्लेंडर जैसा ही इंजन दिया गया है, लेकिन इसका फ्यूल टैंक 11 लीटर का है
Passion Plus, कीमत- 76,691
इस दिवाली Glamour X खरीदने पर भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है. इसमें 124 सीसी का इंजन है, जो 11.4 बीएचपी की पावर देता है
Glamour X, कीमत- 82,965
यह हीरो मोटोकॉर्प की सबसे किफायती बाइक है. जीएसटी में मिली छूट के बाद इसकी कीमत और घट गई है. इसमें 97.2 सीसी का इंजन और 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.
HF Deluxe, कीमत- 55,992
हीरो के पॉपुलर स्कूटर डेस्टिनी पर भी इस बार बचत का मौका है. इसमें 110.9 सीसी का इंजन और 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.
Destini 110, कीमत- 72,000
डेस्टिनी प्राइम हीरो का सबसे किफायती स्कूटर है. इसमें 124.6 सीसी का इंजन और 5 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता दी गई है
Destini Prime, कीमत- 69,430
कंपनी अपने वाहनों पर 10,000 रुपये तक का तुरंत डिस्काउंट, 3,200 रुपये का कॉर्पोरेट ऑफर, 100% कैशबैक और गोल्ड कॉइन जीतने का मौका दे रही है
Read More
लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए रोजाना करें इस एक फल का सेवन!
अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए कहां फ्री में देख सकते हैं मैच!
‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के ये आसान तरीके