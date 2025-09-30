Inkhabar Hindi News
Sep 30, 2025
Ananya-verma

एवोकाडो का जादू: सेहत, पाचन और आंखों के लिए सुपरफूड!

By AnanyaVerma

18 July 2025 04:50 PM

inKhabar.com

एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, फाइबर, पोटेशियम, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिल, आंखों, पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

एवोकाडो में ओलिक एसिड होता है, जो "खराब" LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और "अच्छे" HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है।

एवोकाडो में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देता है।

एवोकाडो में पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय प्रणाली के सामान्य कार्य में सहायक होते हैं।

एवोकाडो में ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंखों की सेहत और रेटिना ऊतक की सुरक्षा में मदद करते हैं।

एवोकाडो का सेवन तृप्ति की भावना को बढ़ाता है, जिससे अधिक खाने की प्रवृत्ति कम होती है और वजन प्रबंधन में सहायता मिलती है।

