एवोकाडो का जादू: सेहत, पाचन और आंखों के लिए सुपरफूड!

एवोकाडो में ओलिक एसिड होता है, जो "खराब" LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और "अच्छे" HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है।