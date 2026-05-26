Inkhabar Hindi News

लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट सीक्रेट्स

Kajal-jain
May 26, 2026
May 26, 2026
Kajal-jain

पोषण एंव त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल मकडिया ने गर्मी में हीट वेव से बचने के उपाय बताए हैं और कहा कि कुछ खास फूड्स को डाइट में शामिल करके गर्मी पर जीत हासिल कर सकते हैं

एक्सपर्ट बताती हैं कि सबसे उन फूड्स को अवॉइड करना होगा जो डीहाइड्रेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी और इंटरनल हीट पैदा करते हैं

फ्राइड फूड, हैवी पनीर और थिक शेक में हैवी प्रोटीन तो होता है लेकिन हाइड्रेशन नहीं जिससे ये हीट और स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं

इनके स्थान पर आप हल्की दाल, दही और पतला पानीदार शरबत या सत्तू ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दूर करते हैं

जो लोग गर्मी में रोस्टेड पीनट, मिक्स नट और मूंगफली पट्टी खा रहे हैं वो सब्जा सीड्स, भीगे बादाम और कच्चा नारियल खा सकते हैं

हीटवेव में लौंग, स्टार एनीज और अजवाइन का डायरेक्ट सेवन करने से बचें, इसकी जगह जीरा, धनिए के बीज या सौंफ ले सकते हैं

कोला, पैकेज्ड जूस और सादा पानी से बात नहीं बनेगी, इसलिए नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ पर शिफ्ट हो जाइए

बहुत ज्यादा मात्रा में आम, चीकू और फ्रूट शेक न पिएं, इसके बजाए तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी, कीनू जैसे फल खा सकते हैं

इन दिनों में भूलकर भी छुआरे, किशमिश और ड्राईफ्रूट मिक्चर न खाएं, हालांकि आप भीगी हुए ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स दिल खोलकर खा सकते हैं

Read More
मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें ट्राईलू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट सीक्रेट्सबालों को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप शहर! पारा 48°C के पार