लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट सीक्रेट्स

पोषण एंव त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल मकडिया ने गर्मी में हीट वेव से बचने के उपाय बताए हैं और कहा कि कुछ खास फूड्स को डाइट में शामिल करके गर्मी पर जीत हासिल कर सकते हैं