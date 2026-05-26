लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट सीक्रेट्स

पोषण एंव त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल मकडिया ने गर्मी में हीट वेव से बचने के उपाय बताए हैं और कहा कि कुछ खास फूड्स को डाइट में शामिल करके गर्मी पर जीत हासिल कर सकते हैं
एक्सपर्ट बताती हैं कि सबसे उन फूड्स को अवॉइड करना होगा जो डीहाइड्रेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी और इंटरनल हीट पैदा करते हैं
फ्राइड फूड, हैवी पनीर और थिक शेक में हैवी प्रोटीन तो होता है लेकिन हाइड्रेशन नहीं जिससे ये हीट और स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं
इनके स्थान पर आप हल्की दाल, दही और पतला पानीदार शरबत या सत्तू ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दूर करते हैं
जो लोग गर्मी में रोस्टेड पीनट, मिक्स नट और मूंगफली पट्टी खा रहे हैं वो सब्जा सीड्स, भीगे बादाम और कच्चा नारियल खा सकते हैं
हीटवेव में लौंग, स्टार एनीज और अजवाइन का डायरेक्ट सेवन करने से बचें, इसकी जगह जीरा, धनिए के बीज या सौंफ ले सकते हैं
कोला, पैकेज्ड जूस और सादा पानी से बात नहीं बनेगी, इसलिए नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ पर शिफ्ट हो जाइए
बहुत ज्यादा मात्रा में आम, चीकू और फ्रूट शेक न पिएं, इसके बजाए तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी, कीनू जैसे फल खा सकते हैं
इन दिनों में भूलकर भी छुआरे, किशमिश और ड्राईफ्रूट मिक्चर न खाएं, हालांकि आप भीगी हुए ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स दिल खोलकर खा सकते हैं