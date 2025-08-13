Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये फूड्स !

आजकल लोगों में कई बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं, जो उनके संपूर्ण स्वास्थ्य को बिगाड़ देती हैं।

उच्च कोलेस्ट्रॉल भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। उच्च कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय को चुपचाप नुकसान पहुँचा सकता है और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है।

आप उच्च कोलेस्ट्रॉल से प्राकृतिक रूप से लड़ सकते हैं। जी हाँ, आप अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करके इसे कम कर सकते हैं। आइए इन खाद्य पदार्थों के बारे में जानें।

मछली मांस की बजाय, अपने आहार में सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, टूना या ट्राउट जैसी वसा युक्त मछलियाँ शामिल करें। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और हृदय की रक्षा करता है।

बीन्स बीन्स फाइबर से भरपूर होती हैं। ये आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखती हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती हैं। अपने आहार में छोले, काली बीन्स, राजमा या पिंटो बीन्स जैसी दालें शामिल करें।

मेवे बादाम, अखरोट और मूंगफली जैसे मेवे ज़रूरी हैं। अखरोट में ओमेगा-3 होता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रोज़ाना सिर्फ़ 2 औंस मेवे खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है।

फल  सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और खट्टे फलों में पेक्टिन होता है, जो एक प्रकार का फाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। यह समग्र स्वास्थ्य के लिए विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है।