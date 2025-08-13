Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये फूड्स !

Heart healthy diet-\u092c\u0940\u0928\u094d\u0938 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0947 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0924\u0915 \u092d\u0930\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0930\u0916\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u094b\u0932\u0947\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u0932 \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0906\u0939\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091b\u094b\u0932\u0947, \u0915\u093e\u0932\u0940 \u092c\u0940\u0928\u094d\u0938, \u0930\u093e\u091c\u092e\u093e \u092f\u093e \u092a\u093f\u0902\u091f\u094b \u092c\u0940\u0928\u094d\u0938 \u0926\u093e\u0932\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0947\u0902