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इंसान का दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है?
Sanskriti-jaipuria
Mar 24, 2026
Mar 24, 2026
Sanskriti-jaipuria
दिल एक जरूरी मांसपेशी है, जिसका आकार लगभग एक बंद मुट्ठी जितना होता है.
इसका मेन कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को लगातार पहुंचाना है.
एक सामान्य वयस्क का दिल लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है.
इसका मतलब है कि ये हर दिन करीब 1,03,680 बार धड़कता है.
रोजाना दिल लगभग 7,500 लीटर (लगभग 2,000 गैलन) रक्त को पंप करता है.
बच्चों का दिल वयस्कों की तुलना में तेज धड़कता है.
नवजात शिशुओं का दिल प्रति मिनट 120 से 160 बार धड़क सकता है.
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