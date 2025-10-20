बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items को करें डाइट में शामिल

पालक, मेथी और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. ये त्वचा को मुक्त कणों से बचाती हैं और झुर्रियों को कम करती हैं.