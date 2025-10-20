✕
Oct 20, 2025
Heena-khan
बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items को करें डाइट में शामिल
बदलते हुए मौसम के साथ त्वचा भी प्रभावित होने लगती है. इससे बचने के लिए आप कुछ खास फूड आइटम्स को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें.
सही डाइट आपकी त्वचा को निखार सकती है? आइए जानते हैं उन 5 फूड आइटम्स के बारे में, जो आपकी त्वचा को खिली-खिली और स्वस्थ रखेंगे.
बादाम विटामिन ई का खजाना हैं, जो त्वचा को नमी और चमक देता है. यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है.
बादाम
गाजर में बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए होता है, जो त्वचा को सूरज की क्षति से बचाता है और दाग-धब्बों को कम करता है.
गाजर
दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं. यह त्वचा की नमी बनाए रखता है और मुंहासों को कम करता है
दही
पालक, मेथी और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. ये त्वचा को मुक्त कणों से बचाती हैं और झुर्रियों को कम करती हैं.
हरी सब्जियां
