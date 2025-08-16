रात को देर से भूख लगना एक आम बात है, लेकिन अगर आप भारी या मसालेदार खाना खा लेते हैं तो नींद खराब हो सकती है और पेट में जलन, गैस या भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे समय पर जरूरी है कि हम ऐसे स्नैक्स चुनें जो हेल्दी हों
खजूर में प्राकृतिक शुगर और फाइबर होते हैं, जो तुरंत ऊर्जा देते हैं लेकिन ब्लड शुगर को ज्यादा नहीं बढ़ाते। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और मेलाटोनिन होता है।
पनीर प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है और रात में पेट को ज्यादा भारी भी नहीं करता। यह धीरे-धीरे पचता है ।
अगर आपको देर रात कुछ कुरकुरा खाने का मन हो तो बिना बटर वाला पॉपकॉर्न एक बेहतरीन हेल्दी ऑप्शन है। पॉपकॉर्न में फाइबर भरपूर होता है, जो पेट को हल्का रखते हुए भूख मिटाता है।
पीनट बटर में हेल्दी फैट और प्रोटीन होते हैं, जो रात में भूख मिटाकर लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। होल व्हीट टोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का अच्छा स्रोत है।
रात को मीठा खाने का मन हो तो ओट्स और केला एक बढ़िया हेल्दी ऑप्शन है। ओट्स में मेलाटोनिन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो नींद लाने में मदद करते हैं।
लो-फैट दही और ताज़ी बेरीज़ का कॉम्बिनेशन रात के लिए एक हल्का और पोषक स्नैक है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं।
रात को हल्के गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीना नींद के लिए बेहतरीन है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नींद लाने में मदद करता है।