Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये काम
Sanskritij-jaipuria
Jan 13, 2026
धीरी-धीरी सांस लेना सुरक्षा का संकेत देता है और तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है.
रुकें और सांस लें
जुबान, कंधे और हाथों को आराम दें ताकि अंदर से तनाव कम हो सके.
अपने शरीर को खोलें
ताजी हवा और प्रकृति तनावपूर्ण सोच को रीसेट करने में मदद करती है.
बाहर कदम रखें
हल्की स्ट्रेचिंग रक्त संचार बढ़ाती है और मानसिक दबाव को कम करती है.
धीरे-धीरे हिलें-डुलें
कम नोटिफिकेशन से ओवरस्टिमुलेशन और मानसिक थकान कम होती है.
स्क्रीन टाइम सीमित करें
सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव से ध्यान हटता है.
आभार व्यक्त करें
पानी की कमी से थकान और तनाव प्रतिक्रिया बढ़ती है.
हाइड्रेटेड रहें
नियमित नींद की आदतें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं.
रात की दिनचर्या बनाएं
स्वस्थ सीमाएं बर्नआउट और अत्यधिक तनाव से बचाती हैं.
‘ना’ कहना सीखें
