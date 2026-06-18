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हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

Kunal-mishra
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Kunal-mishra

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं? 

एवोकाडो इसके लिए आप एवोकाडो खा सकते हैं. 

संतरे ऐसे में आप संतरे खा सकते हैं. 

सेब स्किन के लिए आप सेब खा सकते हैं. 

अनार अनार खाना भी स्किन के लिए फायदेमंद रहता है. 

अंगूर इसके लिए आप अंगूर खा सकते हैं.

केला इसके लिए आप केले खा सकते हैं. 

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