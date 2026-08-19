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क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?
Kunal-mishra
Aug 19, 2026
Aug 19, 2026
Kunal-mishra
क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?
तरबूज तरबूज खाने से पेट ठंडा रहता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है.
खीरा खीरा न केवल पेट को ठंडा रखता है बल्कि, पेट साफ भी करता है.
पुदीना पुदीना खाने से पेट ठंडा और साफ भी रहता है.
छाछ छाछ पीने से पेट को ठंडा रखा जा सकता है.
दही पेट को ठंडा रखने के लिए आप रोजाना दही खा सकते हैं.
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