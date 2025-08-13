Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं ये 5 फूड्स

Vitamin D हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि यह हड्डियों को मज़बूत बनाने मे मदद करता है।

ऐसे में अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। इसके अलावा थकान, कमज़ोरी और अवसाद जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं।

विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने दैनिक आहार में कुछ स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। जो प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बढ़ाने में मदद करते हैं।

अंडे की जर्दी में Vitamin D भारी मात्रा मे पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होता है।

इसके अलावा, सैल्मन मछली भी विटामिन डी और ओमेगा-3 से भरपूर होती है और इसलिए यह विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है।

मशरूम में विटामिन डी की उच्च मात्रा होती है। इसलिए इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करें।

फोर्टिफाइड दूध भी विटामिन डी से भरपूर होता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाव में मदद करता है और हड्डियों को जीवन देता है।